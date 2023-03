PODCAST ⟩ Kas 2023. aasta parimad teosed maalivad mängutööstusest nukra pildi?

Sten on saanud mängida kohe-kohe ilmuvat õudusmärulit «Resident Evil 4». Lisaks sellele avastas ta iga-aastase maadlusmängu «WWE 2K» uusima osa juures midagi, mis talle väga meeldib. Allan on stuudiosse füüsiliselt kohale tulnud, et rääkida Nintendo mängust, mis talle üllatuse valmistas.