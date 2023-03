IT-naiste värbamisüritus WomenHack tuleb järgmisel nädalal Tallinna

Teisipäeval, 28. märtsil toimub Tallinnas rahvusvaheline värbamisüritus WomenHack, mille korraldaja on juba aastast 2016 tegelenud naiste esindatuse suurendamisega IT-s. USA-st Räniorust pärit liikumine viib kokku tehnoloogiaettevõtted ja naised, et vähendada soolist ebavõrdsust ja näidata, et segameeskonnad on kõige tulemuslikumad.