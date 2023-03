Hyundai disainer lubab: füüsilised nupud ei kao autost veel kuhugi, sest need on turvalisemad

Sang Yup Lee sõnul on näiteks kliimaseadme ja helisüsteemi juhtimine füüsiliste nuppudega ohutum ja mugavam. Puutetundlikele digiekraanidele üleminek on sageli ohtlikum, kuna see nõuab kasutajalt tihti mitut sammu ja juhid peavad silmad teelt ekraanile pöörama, et näha, kuhu täpsemalt vajutada. Tavalised nupud aga harjuvad tavaliselt juhtidele «lihasmällu», nii et neid vajutades saab samal ajal teed edasi jälgida.

«Oleme viimastel aastatel füüsilisi nuppe üsna märkimisväärselt kasutanud,» ütles Lee uue Kona esitlusel, «minu jaoks peavad ohutusega seotud juhtseadmed olema nii-öelda kõvad.»

Siiski lubas Hyundai disainer, et nupurida võib kaugemas tulevikus kaduda. Selleks peavad aga autod muutuma isejuhtivateks vähemalt neljandal tasemel, mille puhul saab sõiduki arvuti sekkuda, kui miski läheb valesti või süsteemis esineb rike. Sellised autod ei vaja enam enamikul juhtudel üldse inimese sekkumist, kuigi see võimalus käsitsi juhtimiseks on neljanda põlvkonna isejuhtivatel autodel olemas. See tähendab, et rool on veel armatuurlaual.

Kas ujub vastuvoolu? Hyundai Kona nupuhulk ei paista kuidagi vähenevat, kuigi ka suured puuteekraanid on olemas, nagu enamikes moodsates automudelites. Foto: Hyundai Motor Group

Füüsiliste lülitite ja puutetundlike ekraanide mugavust ning turvalisust proovis eelmise aasta lõpus spetsiaalses kasutajatestis Rootsi autoajakiri Vi Bilägare. Selgus, et halvima kasutusmugavusega autos kulus vajalike asjade tegemiseks kuni neli korda rohkem aega, kui kõige mugavama armatuurlauaga masinates. Viimased juhtusid olema just rohkemate füüsiliste juhtseadmetega. Ajakiri peab puuteekraanide võidukäigus põhisüüdlasteks nii disainereid, kellele meeldib ilusam ja «puhtam» interjöör kui muidugi ka autotootjate finantsosakondi, kus teatakse, et füüsiliste lülitite asemel on palju odavam asendada kõik need ühe suure puuteekraaniga.