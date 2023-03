E-sport saab uue näo: Valve kuulutas välja «Counter-Strike 2»

Kuigi uuest mängust on räägitud pikalt (enamasti küll unistavas vormis), sai märtsis alguse kuulujuttude laine tänu ajakirjanik Richard Lewise avalikustatud infole. Toona väitis mees, et «CS2» on juba töös, ning avalikkuse ette peaks teos jõudma enne käesoleva kuu lõppu. Tal oli täiesti õigus.

Hetkel veel suletud beeta staadiumis «CS2» toob endaga palju muudatusi. Lõpuks võetakse kasutusele Source 2 mängumootor, uuendatakse kaarte, senine 64 tick rate asendatakse sub-tick süsteemiga ja muidugi palju kõneainet pakkunud uudne tossugranaatide süsteem.

Uus mängumootor

«Counter-Strike 2» jookseb varasema versiooniga võrreldes uuemal mängumootoril. Senine Source mootor tuli välja juba 2004. aastal ja kuigi seda on ka uuendatud, on mängijatel olnud tungiv soov uue mootori järele juba pikalt.

Source 2 mängumootor parandab graafikat, mängu dünaamilisust ja füüsikat. Samuti on nüüd arendajatel lihtsam teost parandada ja arendada, ning mängijatel endil on palju mugavam võimalus ise kaartide loomiseks.

Viimast peetakse oluliseks just seetõttu, et paljud meile praegugi tuntud «Counter-Strike’i» kaartide esimesed versioonid olid üles ehitatud just fännide, mitte mängu tegijate poolt.

Uued ja vanad kaardid

Mängu jäävad alles meile juba tuttavad kaardid, millest mõned on saanud uuendusi ja mõned jäänud selliseks nagu nad on alati olnud. Samuti tuuakse tagasi ka vanu kaarte, näiteks legendaarne Italy.

Kõik mängijad ühes ajahetkes