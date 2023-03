Metaversumi konverents: mitu aastat kulub, kuni me kõik virtuaalprillidega ringi käima hakkame?

Meie piirkonna Facebooki juhitakse Varssavis asuvast Meta Kesk- ja Ida-Euroopa kontorist. Sotsiaalmeediahiiu suur plaan on viia meid kõiki juba lähemal ajal metaversumisse, kus saaks suhelda tehismaailmas, kus kõik on täiesti tehislik või liitreaalsuses, kus osa asju on meie ümber päris, osa aga tehis. Kui kaua veel selleks aega läheb ja milline tuleviku sotsiaalvõrk välja näeb, seda valgustasidki Facebooki kontorisse kutsutud teadlased ja eksperdid. Kas on põhjust karta või oodata?