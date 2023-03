VIDEO ⟩ Ukrainasse jõudsid droone ja rakette alla tulistavad Saksa õhutõrjesoomukid Gepard

Kokku on Ukraina saanud ligi 34 sellist õhutõrjerelva. Neid lubas kolm nädalat tagasi järjekordse relvasaadetisena Ukrainasse saata Saksamaa kantsler Olaf Scholz. Paistab, et nüüd ongi esimesed kohale jõudnud. Lisaks peaksid sama relvasaadetisega saabuma ka Iris-T tüüpi õhutõrjesüsteemid.

Iseliikuv õhutõrjerelv Gepard on Saksamaal välja töötatud 1960ndatel ja aktiivses teenistuses olnud alates 1972. aastast. Neid on mitmeid kordi moderniseeritud ning varustatud uuema elektroonikaga. Alates 2010. aastast on Saksa kaitsevägi ise hakanud Gepardeid välja vahetama uuemate Wiesel 2 õhutõrjesoomukite vastu. Alles jäänud töökorras ning endiselt väga efektiivsed Gepardid saadetakse Ukrainasse, kus neist on abi aeglasemalt liikuvate Iraani droonide ja tiibrakettide vastu.

Üle 47 tonni kaaluv Gepard on varustatud kahe 35 mm relvaga, mis tulistavad kuni 5,5 km kaugusele. Need on elektrooniliselt juhitava torni küljes, mis suunab toru sihtmärgile. Masinal on kaks radarit, millest üks pöörlev ja laiema otsingu jaoks torni tagaosas, teine jälgimisradar aga asub tornis eespool. Mõned Geparditest on varustatud ka laserkaugusmõõturiga.