Eesti tehnoloogiasektor tunnustas aasta tegijaid, kes tagavad kriitilisel ajal digijulgeoleku

Sihtasutuse Expo 2020 Dubai Eesti esinduse juht Andres Kask lisab, et maailmanäitusel väljas olemine on suur meeskonnatöö: «Tegelikult saab ka ITL-i koos ettevõtetega, kes otsustasid Dubai Eesti paviljoni panustada, nimetada selle meeskonna liikmeteks. Ühtekokku osales näitusel 42 Eesti ettevõtet, kes kõik panustasid paviljoni ehitusse ja korraldusse. See on hea näide era- ja riigisektori koostööst Eesti esindamisel maailmas. Meie digitaalsed saavutused on jätkuvalt maailma jaoks huvipakkuvad, nende abil me eristume teistest riikidest ja need aitavad meil sektorite üleselt uusi kontakte ja võimalusi luua. Näiteks Eesti paviljonist alguses saanud restoran avas hiljuti uksed Abu Dhabis ja edendab nüüd Araabias Eesti toidukultuuri.»

ITL-i «Aasta Läbimurdja 2022» tunnustuse sai GScan äriarenduse ja teadusinnovatsiooni sümbioosis tekkinud kõrgtehnoloogilise lahenduse eest, mille potentsiaal on nii sektorite ülesena kui ka globaalses mastaabis suurem kui praegu arvatagi oskame. Selleks on looduslikul müüonkiirgusel põhinev tomograaf, mille abil on näiteks piiripunktides võimalik tuvastada pagasis olevaid keelatud ning ohtlikke esemeid ja aineid. «GScan on hea näide, kuidas algselt ulmevaldkonda kuuluvast ideest on suudetud teaduse ja ettevõtete edukas koostöös päriselt toimiv kõrgtehnoloogiline lahendus,» selgitab ITL-i tegevjuht Doris Põld. «ITL usub, et Eesti majanduse lisandväärtuse kasv saab tulla innovaatilistest ettevõtetest, kes teevad koostööd ülikoolidega. GScan on musternäide sellest, kuidas teadus on ärisse jõudnud, seda soovime teistele eeskujuks tuua ja tunnustada.»

ITL-i auhinna võtsid vastu GScani esindajad Hannes Plinte ja Mart Mägi. Foto: Sadu Photo

GScani asutaja Hannes Plinte selgitab, et süvatehnoloogia juures on meeskonna roll ülioluline: «Vaja on usku ja kannatust. Ettevõttes GoSwift algselt väikesemahulise T&A projekti realiseerumine GScani päris tooteks võttis aega seitse aastat ja sellega on täna seotud 40 inimest, 20 ingelinvestorit, koostööpartnerid ning suur avalikkuse huvi. Loodame, et meie usk ja kannatlikkus julgustavad teisigi proovima ulmelisi ideid koos teadlastega tehnoloogiaäriks muuta.»

Aasta auhindade kandidaate said esitada ITL-i liikmed ning koostööpartnerid, lõpliku otsuse tegi ITL-i juhatus. Varasemaid auhinnasaajaid näeb siit.