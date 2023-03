TEHNIKA ⟩ Õpilaste ja tudengite ühistööna ehitatud Eesti päikeseautoga minnake kängurumaale teiste imemasinatega mõõtu võtma

2021. aastal pakkusid kaks üliõpilast välja idee, et Eesti võiks osaleda 1987. aastast korraldatavatel päikeseautode võidusõidul. Kui see plaan teoks saama hakkas, polnud kumbagi enam selles kambas. Solaride’iks nimetatud ettevõtmisest on tänaseks läbi käinud üle 300 inimese. Need, kellega rääkisime, pole kahte algatajat oma ihusilmaga näinudki. Esimene valminud päikeseauto jõudis Maroko rallile, kuid ei lõpetanud. Oma klassis ainsa kohale tulnuna saadi võit siiski kirja –​ Covid, mis muud, teisi lihtsalt ei olnud. Sügisel sihitakse juba uue autoga võidusõitu Austraalias, kust see traditsioon 1987. aastal ka alguse sai.