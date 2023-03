TEHNIKA ⟩ Õpilaste ja tudengite ühistööna ehitatud Eesti päikeseautoga minnakse kängurumaale teiste imemasinatega mõõtu võtma

Kohe-kohe on Tartus valims saamas see päikesejõul kulgev sõiduk, mis peab sügisel Austraalias mõõtu võtma teiste samalaadsetega.

Tehnikakirest tiivustunult on Eestisse moodustunud usinalt askeldav sülem, kes ehitab pingsalt juba teist vaid päikese jõul liikuvat imemasinat. Seda mitte ainult Tartus või Tallinnas, vaid muudeski Eesti paikades. See on üle-Eestiline ettevõtmine. Soovist näidata, et suudetakse, ja lootuses olla ka maailmas parimate hulgas Austraalia päikesevõidusõidul, on ühtäkki sündinud sootuks muudki: meeskond, kellelt saadakse inseneri- ja leiutamistöö mekk suhu ja lisaks veel oskuseid, mida ühestki koolist naljalt ei saa.