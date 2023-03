Tehisintellekt ChatGPT lastakse veebi värskeid andmeid koguma

OpenAI loodud suure keelemudeli tehisintellekt ChatGPT on seni oma andmed saanud kuni 2021. aasta sügiseni salvestatud internetisisust, kuid uuema aja kohta teeb see vaid oletusi. Kuid peagi see enam nii pole, sest lisandmoodulitega on võimalik masin ühendada värskete andmetega veebis või kus iganes andmebaasides.