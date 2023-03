Ekspert soovitab: kuidas enda nutitelefoni kiiremaks teha?

«Kõige tähtsamaks komponendiks seadme kiiruse tagamisel on selle protsessor. Kui see on võimas, siis jooksevad ka rakendused sujuvamalt ja mõjutatud on näiteks aku tühjenemise kiirus,» märkis Kozlov. «Näiteks uues Samsung Galaxy S23 Ultra nutitelefonis on eriti võimas ja efektiivne Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 protsessor. See on piisavalt võimekas, et suudab vabalt jooksutada näiteks väga kvaliteetseid mänge, kuid on samas varasemaga võrreldes energiasäästlikum. See tagab, et nutiseade püsib kiirena terve oma eluea jooksul.»