Elisa pakub tänasest eSIM-i võimekust Apple´i nutikellades

Apple´i nutitelefonides on juba mitmeid aastaid saanud kasutada eSIM-i ehk elektroonilist SIM-kaarti, mis asendab füüsilise SIM-kaardi ning laetakse virtuaalselt telefoni. Tänasest laienes Elisa võrgus teenus ka Apple Watchi nutikelladele.

«Alates Apple kellade turule tulekust on meie kliendid pikisilmi oodanud päeva, mil saab Apple nutikella Elisa võrku ühendada. Hea meel on teatada, et tänasest on Elisa üks vähestest operaatoritest Baltikumis, kelle klientidel võimalik oma Apple 4G toega nutikell siduda nutitelefonis oleva põhinumbriga, tuues paljud telefoni eelised otse randmele,» sõnas Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Evelin Tulp.

Elektrooniline SIM-kaart ehk eSIM on virtuaalne SIM-kaart, mis laetakse su seadmesse, et kasutada mobiilside teenuseid. Virtuaalne eSIM asendab eraldi füüsilise SIM-kaardi ja võimaldab kasutajal nautida andmesideteenuseid ka nutikellades, kuhu füüsiline kaart sisse ei mahuks. Uue teenuse kasutamiseks on vaja võrgutoega Apple Watch’i kasutajatel laadida alla uus 9.4 watchOS tarkvarauuendus ning aktiveerida MultiSIM teenus enda nutikellas. Juhendi selleks leiab siit.

«Koos MultiSIM teenusega on kasutajal võimalik siduda oma nutitelefoni ja nutikella SIM kaardid. See tähendab, et näiteks väljas trenni tehes või telefoni koju jättes on võimalik kõiki olulisi toiminguid teha ka otse randmelt. Virtuaalse eSIM-iga saab nutikellast näiteks helistada, kõnesid vastu võtta, sõnumeid saata, internetti kasutada ning muusikat üle andmeside kuulata ilma, et telefon kaasas oleks,» lisas Tulp.