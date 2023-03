Kuidas teada saada, kas kasutatud autot on taksona kasutatud?

Miks on mõistlik taksoauto ostmist pigem vältida?

Taksode läbisõidunäidikul võib olla sadu tuhandeid kilomeetreid, mis tähendab, et paljud olulised osad võivad olla kulunud või lausa lagunenud. Isegi kui auto oli hästi hooldatud, on suur läbisõit kasutatud sõidukit valides ikkagi arvestatav murekoht.

«Kas ostjad peaksid ilmtingimata vältima taksoautode ostmist? Ehkki see on lõpuks inimeste endi otsustada, peaks iga auto hind kajastama selle tegelikku tehnilist seisukorda, mis aga sõltub sellest, kuidas ja kus on seda sõidukit varem kasutatud. Taksoautod võivad olla tõelised raharöövlid, sest need on sageli kulunud,» ütleb autoekspert ja carVerticali kommunikatsioonijuht Matas Buzelis.