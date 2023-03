PILDID ⟩ Raplas avati esimene iseteenindusapteek, mis võib lahendada valveapteekide puuduse

«Ravimeid ei ole võimalik müüa tavalise iseteeninduskassa põhimõttel, et klient valib riiulilt toote, piiksutab selle ise läbi või fikseerib ostu muu tehnoloogia abil ja maksab,» selgitas Viilipus. «Kvaliteetne apteegiteenus eeldab nõustamist ning klientidele ohutu ja kvaliteetse apteegiteenuse tagamiseks peab telesilla teel olema kättesaadav ka päris apteeker, kes klienti nõustab. Robot aitab valitud toote täpselt ja kiiresti kliendile väljastada.»

BENU frantsiisijuht Rainer Kaseväli lisab, et esialgu ei paranda iseteenindusautomaat ravimite ja apteegikaupade kättesaadavust, sest ravimiseadus pole sellise tehnilise innovatsiooni võimalust ette näinud. Iseteenindusautomaat avatakse pilootprojekti ajaks kehtiva regulatsiooni võimaluste piires.

«Lisaks sellele, et kehtiva seadusandluse tõttu peab apteegi iseteenindusautomaat asuma meie olemasoleva apteegi ruumides, tohib lahendus töötada ainult päris apteegi lahtioleku aegadel. Tegemist on ajaliselt piiratud pilootprojektiga ning juhul, kui vastav regulatsioon sel perioodil järgi ei jõua, tuleb ka automaat sulgeda,» selgitas Kaseväli. «Olukorra kentsakust ei saa ka seadusandjale ette heita, sest tehnilise innovatsiooni arengut ei olegi võimalik pikalt ette arvesse võtta. Meil on Ravimiametiga olnud väga hea koostöö, millega oleme testprojektini välja jõudnud,» lisas Kaseväli.