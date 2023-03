PODCAST ⟩ Mida arvata «Diablo 4» beetast?

Andri, Allan ja Sten on teist nädalat järjest ühe laua ümber kokku saanud, ent sel korral pisut teistmoodi. Uutmoodi lahendust tähistatakse muidugi sellega, et muljetada möödunud nädalavahetusel toimunud «Diablo 4» beetatesti üle. Kas tegemist on mänguga, mida tasub oodata või valmistas see pettumuse?