Sony tõi suunamudijatele välja uue videoblogimise kaamera

Veel üks uus ZV-E1 funktsioon on tehisintellektipõhine automaatne kadreerimine, mis sobib hästi intervjuude, muusikaesituste, toiduvalmistamise ja paljude muude stseenide salvestamiseks. Kasutades tehisintellektiga subjektituvastustehnoloogiat, kärbib automaatne kadreerimine kaadrit nii, et filmimisel hoitakse jälgitav inimene või muu objekt silmapaistvas asendis. Isegi kaamerat liigutamata kohandatakse kaadrit pidevalt, et jälgida sujuvalt filmitavat, mis on eriti kasulik üksi filmides. Jälgitavat saab hõlpsasti valida kaamera puutetundlikult ekraanilt või nutitelefonist Creator's rakendusest.

ZV-E1-l on olemas ka kaadristabilisaator, mis hoiab automaatselt filmitava positsiooni kaadris. Täiustatud subjektituvastustehnoloogia töötab koos kaamera aktiivse režiimi pildistabilisaatoriga, et hoida stabiilsust isegi käest filmides.

Sujuv suum

Heli kolme kapsliga

ZV-E1 on varustatud kolme kapsliga mikrofoniga, mis töötab muudetava suunaga. See võimaldab selget helisalvestust kõikides tingimustes. Samuti on kaameral tuulekaitse, mis vähendab tuulistes välioludes müra. Automaatne, eesmine, kõikides suundades ja tagumine suunatavus on saadaval, et sobida erinevatesse keskkondadesse ning muudab automaatselt suunaga ka näotuvastust, et kasutajad saavad hõlpsasti heli ja videot salvestada.