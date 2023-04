Austraalia saatis Ukrainasse papist droonid hävingut külvama

See kõlab nagu aprillinali, aga on tegelikult tõsi: Austraalias Melbourne´is asub droonitootja, mille toodeteks on odavad vahatatud papist lennumasinad. Need lendavad kuni 120 kilomeetri kaugusele ja võivad kohale toimetada ka lõhkelaenguid. Just selliseid saadetakse Ukraina kaitsevägedele sada tükki kuus.