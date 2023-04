PILDID ⟩ BMW toodab sel aastal sada luksuslikku vesinikuautot

BMW AG juhatuse esimees Oliver Zipse sõnul on vesinik universaalne energiaallikas, millel on oluline roll üleminekul taastuvenergiale ja seega ka kliima kaitsmisel. «Vesinik on üks tõhusamaid viise taastuvenergia salvestamiseks ja transportimiseks, olles puuduv pusletükk kliimaneutraalse liikuvuse tagamisel,» ütles Zipse.