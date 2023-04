Kas tead, millega riskid, kui iga lambipirni ja veekeedukannu internetti ühendad?

Ei tasu unustada, et iga nutikas seade suudab talletada mingit infot ja kui peaks päevakorda tõusma üks suurimatest privaatsusriskidest – seade edastab andmeid tundmatutele osapooltele – sunnib see küsima, kas see on info, mida tahad, et mõni tundmatu isik teaks? Suure tõenäosusega muidugi ei saa keegi kunagi teada, mitu kannu vett nutika veekeetjaga keedad, mitu inimest kontoris kohvimasinat kasutavad või mitu ruutmeetrit on robottolmuimeja su ruumi pindalaks lugenud, kuid siiski on see midagi, millega tasub arvestada. Küberturvalisuse tagamine nõuab paratamatult veidi paranoiat ning kuigi on väga võimalik, et tegelikud riskid on olematud, piisab vaid ühest erijuhust, et kannatada suuremat kahju.