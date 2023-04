Pika ajalooga mängumess E3 (Electronic Entertainment Expo) on juba aastakümneid olnud mängurite palverännakute viimaseks sihtmärgiks. Nüüd aga jäävad need rännakud toimumata.

Nimelt teatasid ürituse korraldajad The Entertainment Software Association (ESA) ja ReedPop, et tänavu suvel toimuma pidanud mess on tühistatud.