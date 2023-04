Tasuta arvutimäng saadab maailmakuulsa mängutegelase looja karja

Epic Gamesi poest leiame kaks mängu. Esimeseks, mille eest raha ei küsita, on mõistatusi täis seiklus « Silent Age ».

1. aprillil jõudis aga Steami visuaalromaan «The Murder of Sonic the Hedgehog». Nagu nimigi aimu annab, tuleb mängijal teha pisut detektiivitööd ning välja selgitada maailmakuulsa mängutegelase tapja.