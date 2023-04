Starshipi robotid on läbinud rekordilised 10 miljonit kilomeetrit

Muuhulgas tegi Starshipi robot hiljuti esmakordselt 16 tunni jooksul 24 kojukannet ilma inimese sekkumiseta. See näitab, et robotite arendamisega on jõutud uuele tasemele.

«Kui me 2014. aastal pakiveoroboteid arendama hakkasime, võis ilmselt paljudele tunduda, et autonoomsed robotid kuuluvad kaugemasse tulevikku. Tõestasime aga vastupidist, sest tänaseks on meie robotitest saanud väga paljude inimeste igapäevaelu osa. Tänu senisele kogemusele ja edukale koostööle mitmete Tallinna kauplustega, pakume nüüd »Delivery as a Service« (DaaS) teenust ka oma ülemaailmsetele partneritele, keda ühendab soov muuta saadetiste koju toimetamine jätkusuutlikumaks, odavamaks ja robotite näol ka lõbusamaks. Näeme, et meie tehnoloogia kasutamise vastu on suur huvi, sest nn viimane miil on endiselt liiga ebaefektiivne ja kallis,» ütles Starshipi asutaja Ahti Heinla.