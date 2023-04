Kappa nagu hobune: inimesele ühe hobujõu andvale eksoskeletile joostakse tormi

Hyopershelkl Omega on kerge, kiire ja odav eksoskelett. Neid kolme sõna tavaliselt ühes lauses ei kasutata, aga Kicstarteri ühisrahastuses projekti toetajad näivad seda võimatut kombinatsiooni siiski uskuvat ja on annetanud teostamiseks üle miljoni dollari.

Kickstarteris kogub toetust idufirma projekt, mis on üleöö saanud meeletult populaarseks: alguses vaid 10 tuhat dollarit kokku saada lootnud eksoskeleti loojad on rahaga juba üle ujutatud. Neile on annetatud üle miljoni dollari. Mõned eksperdid peavad aga seadet, mis aitab terve päeva energiast pakatades ringi joosta ja matkata, veidi liiga utoopiliseks, kuigi töötavad katseseadmed on juba valmis.