Skeletoni superkondensaatorid jõudsid koostöös Honda võidusõidutiimiga IndyCari vormelisarja

«Meil on suur rõõm teha Honda Performance Development CR-V hübriidsõiduki projektis koostööd Skeleton Technologiesiga. Skeletoni superkondensaatorite moodulid on tänu nende suurele kasutus- ja regenereerimisvõimsusele meie võidusõiduauto hübriidajami jaoks tipptasemel lahendus. Senine koostöö Skeletoniga on olnud äärmiselt viljakas ja me töötame IndyCari sarja hübriidsüsteemi arendamise eesmärgil juba superkondensaatorite energiasalvestuse täiustatud versiooni kallal. Ootame huviga, kuhu meie partnerlus tehnoloogia edasiarendamises ning selle kõrgetasemelises ja agressiivses tippvõistluskeskkonnas testimine aitab välja jõuda,» rääkis Honda Performance Development'i president dr David Salters.