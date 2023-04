Maaülikoolis toimunud võistlusel selgus Eesti parim 3D modelleerija

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi direktor Marek Metslaid ütles, et arendustöö masinaehituses ja tootmistehnikas ei ole ammu enam ilma selliste tarkvarade tundmiseta võimalik: «Kuigi AutoCADi tarkvaraga seotud ained lisandusid meie õppekavadesse juba 1991. aastal, uueneb CAD-tehnoloogia pidevalt ja valdkond muutub järjest digitaliseeritumaks. Need muutused ja trendid kajastuvad ka tänastes Maaülikooli inseneeria valdkonna õppekavades. Maaülikooli lõpetavate metsatööstuse, puidutöötlemise tehnoloogia, tootmistehnika ja tehnotroonika spetsialistide panus riigi majanduse arengusse on kahtlemata väga oluline, seega on meil rõõm koos tehnoloogiasektoriga nende erialade populaarsust uue võistluse abil suurendada.»