Eesti päikeseauto vajab toetust, näpuotsaga on veel soovitud summast puudu!

Eesti ühisrahastusplatvormil Hooandja saab ettevõtmist toetada 17. aprillini . Kogutavast viiekümnest tuhandest eurost on veel puudu napilt 5000 eurot, et rahastus oleks koos.

Kuigi Austraaliasse sõidab ilmselt vaid 25-liikmeline tiim, on projekt oluliseks tõukeks kogu Eesti inseneeria järelkasvule, sest päikeseautoga on praeguseks seotud ligi 300 gümnasisti, tudengit, mentorit, koolitajat ja koostööpartnerit. Eestis pole küll oma autotööstust, kuid teadmisi selle valdkonna uusimate tehnoloogiate kohta saab anda uue põlvkonna inseneridele just selliste ettevõtmistega, kus on võimalik kõiki lahendusi kohe praktikas järgi proovida.