Soome ostab Iisraelilt õhukaitseks maailma parimaks peetava «Taaveti lingu»

Soome kaitseministeerium on lubanud kaitsejõududel osta uue õhukaitsesüsteemi, mis on väga efektiivne erinevate lendavate sihtmärkide alla tulistamisel. Iisraeli ja USA koostöös arendatud David's Sling ehk «Taaveti ling» on keskmaaõhutõrjesüsteem, mis tabab sihtmärke 40 kuni 300 kilomeetri kauguselt.

Väljaande The Drive andmetel on tegemist esimese korraga, kui Iisrael seda üliefektiivset süsteemi ekspordib. «Taaveti lingu» vastu on huvi tundnud ka mitmed Lähis-Ida riigid ning on valmis läbirääkimisteks, et seda endale soetada.