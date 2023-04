Sony tõi välja oma kergeimad juhtmevabad nööpkõrvaklapid WF-C700N

Sony WF-C700N on disainitud mugavust silmas pidades, sobides võimalikult paljude erinevate kõrvakujudega. Selleks kasutati varemgi läbiproovitud nippi: tohutul hulgal kõrvakuju andmeid, mida on järjepanu kogutud alates maailma esimeste kõrvaklappide kasutuselevõtust 1982. aastal. Võtmekohal on olnud ergonoomilisus, et pikem kuulamine kandjat ära ei väsitaks.