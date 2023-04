Samsung esitles uusi telereid ja pulti, mis laeb end raadiolainete kaudu

«Samsung on globaalset teleriturgu juhtinud viimased 17 aastat ja me oleme selle saavutanud pakkudes inimestele kasulikke ja kasutajasõbralikke tooteid. Nüüd suuname oma tähelepanu väga palju keskkonnasäästlikkusele. Hea näide sellest on meie kolmanda põlvkonna pult SolarCell, mille sees ei ole akut ega patareisid ning mis kasutab energia saamiseks õhus levivaid 2,4 GHz raadiolaineid, mida kasutab näiteks kodune Wi-Fi võrk,» sõnas Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar.

Uus pult on saadaval nii musta kui valgena ja selle plast on saadud ookeanist kokku korjatud hüljatud kalavõrkudest. Foto: Samsung

Lisaks sellele tutvustas Samsung üritusel uusi Neo QLED ja OLED telereid. OLED ekraanidele on lisatud Samsungi Neural Quantum 4K protsessor, mis kasutab tehisintellekti, et kehvema kvaliteediga ja madalama resolutsiooniga pilti paremaks ja teravamaks teha. Samuti on ekraanidel Dolby Atmos ja OTS+ (Object Tracking Sound+) tugi, millest viimane jälgib ekraanil liikuvat objekti ja liigutab kõlaritest tulevat heli vastavalt objekti liikumisele.

Samsungi 2023. aasta OLED telerite valikus on nii 55-tollised, 65-tollised ja isegi 77-tollised mudelid. Tavalistest OLED teleritest eristab Samsungi mudeleid aga kvanttäpptehnoloogia Quantum Dot, mis on arendatud Samsungi QLED telerite jaoks. See aitab alles hoida OLED ekraani parimad hüved nagu pildikvaliteet, kuid parandab selle puudulikke osi nagu ekraani eredus.

Samuti on OLED telerid loodud mänguritele mõeldes. Nimelt pakuvad uued ekraanid 144 Hz värskendussagedust ning toetavad AMD FreeSync Premium Pro tehnoloogiat, et teleril mängimise kogemus oleks eriti sujuv.

Uued OLED ja Neo QLED telerid on varustatud ka Samsungi Q-Symphony tehnoloogiaga, mis kasutab ribakõlari ehk soundbari olemasolul nii teleri kõlareid kui ribakõlarit korraga, et luua parem helikogemus.