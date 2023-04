Läbipaistev ekraan ja juhtmevaba OLED: LG tuli välja uue telerivalikuga

Sellest aastast on LG-teleritel olemas OLED Care'i hooldusprogramm, mis aitab kasutajatel hoida oma telerid parimal tasemel. Hooldusprogrammil on ka Memory Optimizer'i funktsioon, mis parandab seadme jõudlust ning pakub ekraani ja heli enesediagnostikat. Samuti annab see kasutajatele juurdepääsu funktsioonidele, mis aitavad hoolitseda teleri OLED-paneeli eest, näiteks Pixel Cleaning, Screen Move, Adjust Logo Brightness ja Care Recommendations. OLED Care'i programmile pääseb lihtsasti ligi ka teleri puldi kiirvalikute nupust.

LG OLED-telerid toetavad jätkuvalt ka kodukinolahendusi Dolby Vision ja Dolby Atmos ning nende pildi- ja heliparandusvõimalusi.

LG isevalgustavad OLED-telerid sobivad hästi mängimiseks, kuna neil on ülikiire 0,1-millisekundiline reaktsiooniaeg, väike sisendviivitus ning sõltuvalt telerist kuni neli HDMI 2.1 48 Gbps porti. LG OLED-telerid on varustatud ka Game Optimizer'i funktsiooniga, mis võimaldab kasutajatel kiiresti valida ja vahetada mängužanritele kohandatud ekraani eelseadeid, sealhulgas uut kohandatavat kasutajapõhist Useri eelseadet ning teisi mänguspetsiifilisi funktsioone. Lisaks on LG OLED-teleritel Game Dashboard'i avamenüü, mis pakub kasulikke juhtnuppe ning teavet kuvaseadete ja jõudluse kohta, millele kasutajad mängimise ajal kiiresti ligi pääsevad.

LG on oma 2023. aasta tootevalikusse lisanud ka uusi QNED-telereid. LCD-telerid kasutavad ettevõtte enda Quantum Dot NanoCell Color'i tehnoloogiat, et kuvada täpseid ja realistlikke värve. QNED Million Gray Scale Block Dimming'i tehnoloogiaga varustatud uued QNED Mini LED-telerid on võimelised pakkuma OLEDiga sarnast kontrasti ning sügavaid musti tooni.