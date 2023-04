Uuele robotile lisati pea ja silmad, ehkki masinal endal pole neid vaja. Lihtsalt sellepärast, et masinatega koos töötavatel inimestel poleks liiga hirmus ja robotid näeksid rohkem inimeste endi moodi välja. Pea küljes on LED-ekraan, kus töö ajal kuvatakse silmi. Needki on lihtsalt rudiment, silmad aitavad teistel näha, millises suunas masin parajasti «vaatab» ja kuhu kavatseb edasi liikuda. See on hea ohutuse mõttes.