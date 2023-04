Raul Potisepp: tulevikus saab igast pistikupesast tankla

Elektriautodele ülemineku võimalikkuse puhul on üks olulisim osa eesmärgini jõudmisest laadimisvõrgu vastavus inimeste nõudlusele. Kui seni ollakse harjunud vedelkütust tankima harjumuspärastes tanklates, siis elektripõhine transpordisüsteem võimaldab tarbijatele laadimispunkti loomist igale poole kuhu on võimalik elektriühendus luua. Eestis on juba täna üle 400 laadimispunkti ning uute laadimispunktide arendamisega tegeletakse iga päev. Samas on selge, et nõudmised laadimissüsteemile linnas, väikeasulates või linnadevahelises liikluses on väga erinevad.

Linnade laadimisvõrgustik on juba täna valmis suuremat nõudlust katma

Linnade puhul on võimalik eristada kolme uut nn elektriautode tanklate tüüpi: avalikud laadimispunktid, laadimine tööl ning laadimine kodus. Kuna autod pargivad oluliselt suurema osa oma kasutusajast, siis on loogiline, et minnes poodi, kohvikusse või trenni, saab ühendada elektriauto laadijaga ning uuesti sõitma hakates on akus jälle rohkem energiat. Selle tõttu on kõige mõistlikum suunata laadimisvõrgustiku arendamisel fookus avalikele laadimispunktidele, mis katavad võimalikult suure hulga tarbijate vajadusi. Nagu hetkel on peaaegu kõikide suuremate kaubanduskeskuste parklates seda ka tehtud.

«Kodus auto laadimine toimib sisuliselt samal põhimõttel nagu telefoni laadimine. Näiteks öösiti, kui autoga pole vaja liikuda, on see ühendatud elektrivõrku ning hommikuks on aku jälle täis.»