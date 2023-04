ARVUSTUS ⟩ Xiaomi 13 Lite - maailm on mobiiliekraanil isegi ilusam, kui tegelikult

Xiaomi 13 Lite on hea ekraaniga telefon. Karbis on kaasas ka võimas laadija, mis toidab isegi sülearvuti ära. Kaameratele aga ei maksa palju üle keskmisest kõrgemaid ootusi seada.

Xiaomit on nimetatud Hiina Apple´iks, Ameerika telefonitootjaga ühendab neid ka see, et Xiaomil on tekkinud oma kindlad fännid, kes selle tootja telefone ootavad. Eestis aga võib see olla paljude jaoks üks järjekordne Hiina telefon. Selle uus odavmudel Xiaomi 13 Lite ongi nüüd testis ja sellega sai tehtud palju pilte, sest Xiaomi telefonid on olnud ka maailma parimad kaameratelefonid.