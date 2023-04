Eesti virtuaalse ringrajasõidu meistrivõistluste viimane etapp algab ülipingelise seisuga

Oli ette teada, et rada soosib Hondasid-Audisid ja on vastukarva BMW-dele ning nii läkski. Kahe eelmise aasta Eesti meister Risto Kappet (Honda NSX Evo) võitis Kyalamis mõlemad kvalifikatsioonid, mõlemad võistlussõidud ja tegi mõlemas ka kiireima ringi ehk viis koju maksimumpunktid.

Sarja liider Juss Parek (BMW M4 GT3) sai aga edukalt hakkama kahju minimeerimise ülesandega ja finišeeris mõlemas sõidus teisena. Tema edu Kappeti ees kahanes enne viimast etappi siiski 25 punktini ja kuna ühelt etapilt on võimalik teenida 76 punkti, on ka tiitli saatus lahtine.