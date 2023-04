E-mobiilsuse juhtriigi Norra spetsialistid tulid Eestisse keskkonnasõbraliku autotranspordi arendamist arutama

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailani sõnul on keskkonnasõbraliku autotranspordi arendamise seisukohalt oluline vaadata nii Eestist kui praegusest ajahetkest kaugemale. «Elektriautode leviku eelduseks on piisava laadimisvõrgu olemasolu nii kodumaal kui naaberriikides. Lisaks peame lahenduste väljatöötamisel arvestama sellega, et tänane sisepõlemismootorit edasi viiv energiakogus hakkab tulevikus tulema meid kõiki igapäevaselt teenindavast elektrivõrgust. See on samuti üks väljakutse, mille arendamise vajadus on riikideülene,» ütles Gailan.