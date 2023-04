Tõeline pilgupüüdja kohvikutes: ülivõimas sülearvuti töötab kuue ekraaniga

Imemasina on valmis teinud Media Workstations, mis on spetsialiseerunud erilahendustele ning võib sulle meisterdada just nii võimsa arvuti, kui vajad.

Kuue ekraaniga mudeli a-X2P | Portable Dual EPYC Workstation juurde on jäetud ka üks kasutaja kommentaar filmi- ja videotootmisfirmalt: «otsisime süsteemi, millega saaksime hallata kuni kolme kaamerat, kohapeal redigeerida, 6K videot toorelt hinnata ning isegi võimaldada Londonis asuval meeskonnal vajadusel visuaalsete efektide ja kompositsioonide jaoks kaugelt sisse logida. See on tõeline mobiilne stuudio!"

Arvutit jooksutavad kaks 64-tuumalist protsessorit AMD Epyc «Genoa», mille tükihind on ca 7500 eurot, 512 GB muutmälu, kaks graafikakaarti RTX 6000 GPU ja massmälu on 12 TB (nVMe). Iga ekraan on 24-tolline ja kas Full HD või 4K resolutsiooniga.

Eks kuidagi saab selle 25 kilogrammi kaaluva tööjaama ka sülle vinnata, kuid kokkupanduna kuue ekraaniga arvuti enam väga sülearvuti moodi välja ei näe, pigem on tegemist justnagu kohverarvutiga, milliseid kasutati veel möödunud sajandil:

Foto: Media Workstations

Firma tutvustab seda tööjaama kui «kaasaskantavat serverikeskust, mis oma võimsusega võib teenindada tervet linna».

Kuna juba üks protsessor ainult maksab 7500 eurot või kangemate 96-tuumaliste protsessoritega (EPYC 9654) kuni 12 000, siis kogu arvuti hind jääb viiekohaliseks ja võib ulatuda ühe parema uue auto väärtuse kanti.

Lahti võib võtta ka vaid paar ekraani. need volditakse kokku sülearvuti kohvrikujulisse korpusse, mis on ühe lauaarvuti kasti suurune, aga palju raskem. Foto: Media Workstations