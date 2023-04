Venemaa süüdistab NATO riike Ukraina territooriumilt 5000 küberünnaku korraldamises

FSB avalduse järgi on USA ja teised NATO riigid rünnanud Venemaad alates 2022. aastast 5000 korda ja sihtmärgiks on olnud erinevad tsiviiltaristu objektid.

Rostelekomi statistika andmetel on 38% kõigist rünnakutest olnud lunavararünnakud ehk andmete dekrüpteerimise eest lunaraha nõudmine, kirjutab Bleeping Computer ja lisab, et häkkerite rühmitusi, mis riikliku statistika järgi kõige enam on Venemaad rünnatud, seostatakse hoopis Hiinaga, kuid FSB uudises mainitakse teisi rühmitusi.