ARVUSTUS ⟩ Oo, QD-OLED, kas tõesti kõige parem nutiteler?

Kui kohale saabus Samsungi uus QD-OLED-teler S95B, siis üks oli kohe selge, miks OLED teler on teistsugune. Nimelt on selle ekraanipaneel üliõhuke - mitte just paberõhuke, aga paksus on siiski millimeetrites, mitte sentimeetrites. Põhjus on OLED tehnoloogias. Kuid mis imeasi on QD-OLED? Räägitakse, et see pidi praegu maailma parim olema, kui just mõned ülikallid eritehnoloogiad kõrvale jätta, millega pilti ekraanile tekitatakse.