PILDID ⟩ Volkswagen esitles oma esimest kõrgema keskklassi täiselektrilist mudelit ID.7

Uus ID.7 on Volkswageni esimene täiselektriline kõrgema keskklassi mudel. Auto sõiduulatus kuni 700 km (WLTP), tegemist on mugava limusiiniga pikamaareisideks. Peaaegu viie meetri pikkusel mudelil on täiustatud uus ekraan, uus kliimaseade, massaažifunktsiooniga Climatronic iste ja lülitatava nutika klaasiga panoraamkatus.