Vesinikuorg tahab teha Eesti vesinikuriigiks ja energiasõltumatuks

Alexela juhatuse esimehe Marti Hääle arvates pole aga vaja vesinikutanklaid enam väga kaua oodata: «Alexela on alustanud avalike vesinikutanklate projekteerimisega ning 2024. aastal on eesmärk avada esimene Tallinnas. Järgmised sammud kätkevad endas Euroopa TEN-T võrgu äärsete Alexela tanklate laiendamist ning vesiniku tankimisvõimekuse loomist nii Pärnus, Tartus kui Ida-Eestis eri transpordiliikidele ning tarbijatele.»

Ka EASi ja KredExi ühendasutuse välisinvesteeringute osakonna juhi Joonas Vänto sõnul on vesinikutehnoloogiad välisinvesteeringute osakonna üks olulisi suundi: «Meie eesmärk on kaasata välisinvestoreid projektidesse, kus on turutõrge või kus on vaja lisada innovatsiooni. Suhtleme pidevalt rahvusvaheliste investorite, fondide ja rahvusvaheliste ettevõtetega ning oleme Eesti ettevõtetele toeks välisinvesteeringute leidmisel, et Eesti võiks saada juhtivaks rohetööstuse riigiks maailmas,» kommenteeris Vänto.