Ülekohus? Vangist vabanenud häkker peab elu lõpuni mängufirmale trahvi maksma

Karistuse tõi kaela mehele asjaolu, et ta tegeles Nintendo mängude illegaalset allalaadimist ja mängimist võimaldavate seadmete loomise ning müügiga.

Iroonilise nimega mees (Bowser on «Super Mario» mängude tuntuim kurjam) kuulus häkkerite rühmitusse Team Xecuter, kes teenisid seitsme aasta jooksul oma tegevusega üle 320 000 dollari.

Kui Bowser mullu aasta alguses enda süüd tunnistas, määrati talle rahatrahve, mille kogusumma ulatus pea 15 miljoni dollarini. Nintendo advokaadid väitsid toona, et nende kompaniile tekitatud kahju ulatub lausa 65 miljonini.

Hiljuti astus Bowser üles ühes podcastis , kus teatas, et maksab igakuiselt umbes 20-30% oma palgast otse Nintendole. Sellise tempoga ei suuda ta aga enne surma nõutud summat tagasi maksta.

Paljud leiavad, et Jaapani kompanii teeb Bowserile liiga. Mullu suvel avaldatud kohtudokumendid aga andsid mõista, et Bowseri karistusel on lisaeesmärk – olla hoiatuseks teistele sarnase plaaniga pättidele.