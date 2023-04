Lexus toob Euroopas müügile luksusliku minibussi LM

Minibuss LM on Lexuse viimase põlvkonna mudel, mis koos värskeimate NXi, RXi ja täis-elektrilise RZ linnamaasturiga kuulub tootevaliku uuendamise värskeimasse etappi, millega tootja täiustab oma platvorme, jõuülekandeid ja tehnoloogiaid.

LM on Lexuse jaoks Euroopas täiesti uut tüüpi sõiduk, mis pakub limusiinilikku esmaklassilisust ruumika minibussi näol. Nagu L-tähis näitab, kuulub LM lipulaevade LS-sedaani ja LC-kupee ning kabrioleti mudeliklassi.

Peamiselt on keskendutud reisijate mugavusele ja heaolule ning loomulikult ei puudu salongist ka Jaapani Lexusele omane nii-öelda Omotenashi külalislahkus. Iga detail on hoolikalt läbimõeldud, et kõik reisijad tunneksid end mugavalt. Lisaks on tagatud lihtne juurdepääs ühenduvusele ja meelelahutusele, sealhulgas 48-tollisele HD-laiekraaniga laiekraanile nin eritellimusel valminud Mark Levinsoni 3D ruumilise heli audiosüsteemile.

Foto: Lexus

Lexuse eesmärgiks oli luuatipptasemel interjöör, mis on omanäoline omas segmendis. LM mudel on saadaval nii nelja- kui ka seitsmekohalisena. Seitsmekohalise mudeli puhul on prioriteediks võetud keskmine istmerida, seda nii ruumi kui ka ligipääsetavate funktsioonide osas. Täiendav kolmas rida on varustatud kolme istmega, mida saab soovi korral kokku klappida. Neljakohaline mudel on aga luksuse tipp – ainult kahe multifunktsionaalse tagaistme ja paljude teiste lisadega, mis muudavad iga reisi väga mugavaks ja luksuslikuks.

Omotenashi põhimõtetele truuks jäädes on juhikoha disainis pööratud tähelepanu detailidele. Tazuna kontseptsiooni järgides on peamiste juhtnuppude, näidikute ja teabeallikate paigutus võimalikult juhisõbralik ning annab juhile võimaluse keskenduda täielikult sõidule. LMil on Lexuse viimase põlvkonna disain, mida iseloomustab «väärikas elegants». Selle tulemuseks on ka kindel teelpüsimine, kuna auto proportsioonid muudavad kasutuse ja manööverdusvõime juhile äärmiselt mugavaks.

Foto: Lexus

Euroopa turule jõuab LM 350h mudel koos Lexuse 2,5-liitrise iselaadiva hübriidülekandega. Süsteem on vaikse, rafineeritud jõudluse ja kõrge efektiivsusega. Standardvarustusse kuulub elektriline nelikveosüsteem E-FOUR, mille tagaveo pöördemomendi jaotuse taset on suurendatud, et tagada sõidukile stabiilne pöördeasend ja tagaistme mugavus.

Taga istujatele on salongis 48-tolline hiigelekraan. Foto: Lexus

Uus LM mudel on varustatud kolmanda põlvkonna Lexus Safety System+ ohutussüsteemiga. See sisaldab kokkupõrke ennetussüsteemi (PCS) laiendatud funktsioone, sealhulgas ohuolukordade roolimisabi (ESA) ning adaptiivset püsikiirusehoidjat (ACC). Samuti proaktiivset sõiduabi (PDA) koos rooliabi ja uue juhimonitoriga, mis jälgib juhi väsimuse ja tähelepanu hajumise märke.