PILDID ⟩ Täna algas Tallinnas maailma suurim küberkaitseõppus Locked Shields

«Möödunud aasta näitas meile ja kogu maailmale, kui oluline on küberkaitse – küberruumis toimuv pole küll nii silmatorkav kui sõjatandril, kuid see on selgelt sõjategevuse lahutamatu osa. Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu kinnitas üle, et Ukraina on tugev ka digitaalsel lahinguväljal ning nad suudavad ka sõjas osutada inimestele elutähtsaid digiteenuseid. Selge on see, et küberkompetents kasvab investeeringute kaudu ning mitte ainult rahaliste. Õppused nagu Locked Shields on hindamatud, sest ühiste väärtustega liitlased vahetavad teadmisi ja oskusi ning harjutavad koos, kuidas kriisis ühte sammu astuda,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur.