PODCAST ⟩ Mikael Meema oleks «CS:GO-s» pereisadest parem

Aprillikuu 20. päeva puhul on Sten ja Andri külla kutsunud stand-up koomiku Mikael Meema. Uuritakse, milline on ühe Eesti koomiku igapäevaelu; küsitakse, kellest mees «CS:GO-s» jagu saaks; ning kui palju aega on ta veetnud «Runescape'is» ja NeoNeti foorumis.