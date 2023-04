Uue Xiaomi telefonide lipulaevaga tekib küsimus, kas see on rohkem kaamera või telefon?

Mobiili tagaküljel on hiiglaslik kaamerakõrgendik ja nii nagu kaameratelgi, saab telefonile põhja alla panna paksu käepideme, millest pildistamisel kinni hoida. Ühtlasi töötab see lisaakuna.

Telefonil on veel ohtralt muidki uuendusi. Kasutusel on Qualcommi uusim ja kiireim Snapdragon 8 Gen 2 kiibistik, kiire UFS 4.0 tüüpi välkmälu, 2K eraldusvõimega ekraan on 6,73-tolline (LTPO AMOLED) ning muutuva 1–120 Hz värskendussagedusega. Ekraanipaneel on loetav ja selge ka eredas päikesevalguses, sest heledus on tipphetkedel 2600 nitti (suurima heledusega tavarežiimis 1300 nitti).

Xiaomi 13 Ultra põhiline uuendus on aga kaamerakomplekt. Sellel on tagaküljel hiiglaslik kaamerakõrgendik, mis teeb telefonist juba peaaegu nagu kompaktkaamera. Taga on neli 50 MP kaamerat, millest üks 12 mm ülilainurk, teine 23 mm lainurk, kolmas 75 mm ja neljas 120 mm fookuskaugusega teleobjektiiviga. Optika on tehtud koostöös Saksa tuntud optikabrändiga Leica, nendega koos on tehtud ka muudetava suurusega ava põhikaamera ees. Suur ƒ/1.9 ava lubab teha profitasemel teravussügavusega pilte, mida pole tarkvaraliselt töödeldud, vaid mille annab kaamera optika ja ava, nii nagu suurtel kaameratel. Muidugi saab tarkvaraliselt efekti veelgi juurde keerata. Ava saab reguleerida väiksemaks, ƒ/4.0 puhul näiteks võib aga teha pilte, kus nii taust kui esiplaan on rohkem teravad.