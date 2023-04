ARVUSTUS ⟩ Nothing (2) on kõrvaklapid, mis tõesti on midagi

Kokkuvõtteks - head tõesti, aga hind kipub kerkima

Nagu paljude teiste kultuslike brändidega, mille heaks Nothing ka osavalt turundust teeb, et need silmapaistvad seadmed oma fännikommuuni enda ümber koguksid, kipub populaarsusega alati kaasas käima ka hinnakasv. Mida rohkem tahetakse, seda julgemalt hinnad tõusevad. Tippklappidest on 150-eurosed Nothing Ear (2) klapid küll veel endiselt odavamad, aga päris head taskukohase hinnaga need enam ka pole. Aga bränd on jõudnud tuntuse tasemele ja see tähendab, et enam niisama odava hinna peale pole mõtet mängida. Kuid ilusad ja head on need klapid küll.