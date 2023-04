Väike, aga hävitav: pisidroon tulistab nüüd välja rakette

Kui tavalistelt multirootoriga droonidelt ehk mitme propelleriga mehitamata lennumasinatelt on näiteks Ukraina sõjas alla heidetud granaate ja miine, siis kaitsetööstuse ettevõte FlyBy tegi koos partneritega militaardrooni JACKAL ümber nii, et see tulistab välja Thalese minirakette. Nii võib väikesest ja odavast lennuvahendist saada üsna hävitav relv, mida on pealegi raske tabada.