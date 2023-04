Nutitelefone võib ees oodata pöörane revolutsioon: idufirma näitas, milliseks need varsti muutuvad

Kõrva taha käiva traadi kujuline seade kuus lisaseadmega taskus oli TED-i Imran Chaudhri ettekandel esimest korda avalikkuse ees, Humane on aga juba mitu aastat arendanud seadet, mis pidi praeguste nutitelefonide järel tulema ja suure revolutsiooni tooma. Nüüd oli siis näha, mis suunas arendus on liikunud.

The device can translate in users own voice. pic.twitter.com/heTHgx20OH

Videos on näha, et lisaks peavarustusele on Chaudhri rinnataskus veel mingi väike lisaseade, mille kaamerad ja andurid üle tasku serva välja piiluvad. Kas tulevikus on projektor peas või taskus, seda näitab aeg. Vihjeid tulevikutelefoni kohta annab ka ettevõtte võetud patent .

Tehisintellektiga juhitava lähiprojektori taga on üsna muljetavaldav seltskond: Chaudhri ise on endine Apple´i disainidirektor, kes töötas Maci, iPodi, iPhone'i ja muude tuntud seadmete kallal, ning samuti Apple´i insener Bethany Bongiorno, kes oli seotud iOS-i ja MacOS-i tarkvara arendusega.

Praeguseks on Humane kogunud üle 230 miljoni dollari, sealhulgas on investorite hulgas ChatGPT-d arendava idufirma OpenAI tegevjuht Sam Altman, Salesforce´i tegevjuht Marc Benioff ja Microsoft, kirjutas TechCrunch. Ka partnerid, kes tehnoloogiat arendavad, on suuresti teada-tuntud tegijad: Microsoft tegeleb tarkvara ja pilvepõhiste teenuste poolega, OpenAI muidugi mõista tehisintellektiga, LG aga arendab riistvara, et seda ühendada asjade interneti ja targa kodu lahendustega. Isegi Volvol on Humane´iga koostööprojekt, et uut tüüpi kasutajaseade oleks autos kasutatav.