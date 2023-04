Asjatundjad hoiatavad: metaversumis võib oma ärisaladused kogemata liiga avalikuks jätta

Siemens Metaverse on virtuaalmaailm, kus on kujutatud Siemensi tehaste sisustus ja masinad ülima detailsusega, et oleks võimalik neid seadistada ja ümber häälestada. Taolisi lahendusi tuleb juurde aina rohkem ning metaversum on hea vahend nii töötajate treenimiseks kui kliendile lahenduste näitamiseks. Paraku peitub selles ka turvaoht. Nimelt on niimoodi üsna kerge oma ärisaladusi ja privaatset infot kõigile lekitada, hoiatas Cybernews.