PILDID ⟩ Amserv avas uuenenud Viljandi esinduse ja esitles uusi ärisuundi

«Erilahendused ja autode ümberehitamine on Euroopas ja ka mujal tugev trend, kuid Eestis veel pigem autoentusiastide pärusmaa,» ütles Toyota brändijuht ja lisas, et Amserv on Toyota Professional suunal juba mõnda aega tegutsenud ja äriklientide vajadusi kaardistatud, kuna turul on vastav nõudlus olemas.